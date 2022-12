Les Racines élémentaires de Tamino: «J’ai toujours eu hâte de devenir un adulte et de prendre mes propres décisions»

Un grand-père célébrissime dans l’un de ses pays d’origine (l’Egypte) et inconnu dans l’autre (la Belgique), un opéra de Mozart dont il tire son prénom, un album « Best of » de Radiohead, et un oud au manche cassé abandonné par son père… L’histoire de Tamino est vibrante de musique.

Je ne serais pas devenu qui je suis si…