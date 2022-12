Bientôt 100.000 faillites d’entreprises en Belgique

Quelque 100.000 entreprises devraient cesser leurs activités cette année, selon des estimations faites par le magazine Trends. Il s’agirait d’un record. Les secteurs les plus lourdement touchés sont l’alimentation et le commerce de détail.

Et pour les entreprises qui sont toujours debout, bon nombre d’entre elles limitent partiellement leurs activités. Selon une enquête de la Banque nationale, un tiers des sociétés réduit intentionnellement son travail afin de limiter la perte de rentabilité.

Le secteur du commerce de détail connaît une période particulièrement difficile. « La croissance du commerce en ligne n’a pas aidé. Aujourd’hui s’ajoutent les prix de l’énergie, et l’indexation des salaires et des loyers », explique l’économiste en chef de la FEB, Edward Roosens. Il redoute un effet boule de neige dans les milieux urbains. Dans le secteur agricole, une ferme a cessé ses activités chaque jour de l’année, jusqu’ici.

Malgré ce constat, tous les signaux ne sont pas rouges pour 2023. De plus en plus d’entreprises voient le jour (108.000 sur les dix premiers mois de l’année) et certains secteurs s’en sortent très bien comme l’immobilier, les soins de santé ou les sciences.