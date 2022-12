Coupe du monde: le Maroc s’impose face au Canada et finit premier du groupe des Diables (1-2, vidéos)

Alors qu’il avait remporté ses quatre précédents duels de Coupe du monde contre les équipes non-européennes, le Maroc a confirmé son brevet d’invincibilité en battant le Canada 1-2, jeudi lors du troisième match du Groupe F. Hakim Ziyech et Youssef En-Nesyri ont offert la première place aux Lions (7 points) devant la Croatie (5), la Belgique (4) et le Canada (0).

Les Lions de l’Atlas n’avaient besoin que d’un point pour assurer leur qualification pour le tour final. Ziyech a mis ses équipiers en confiance en inscrivant du gauche son 19e but en 46 sélections (4e, 0-1) Grâce au milieu de Chelsea, le Maroc a pris l’ascendant mais, il a été heureux de voir Tajon Buchanan (Club Bruges) rater sa reprise au second poteau (15e). Alors que les Canadiens semblaient se reprendre, En-Nesyri leur a fait payer cash leur mauvais positionnement tactique en devenant le premier Lion à marquer dans deux Coupes du monde (23e, 0-2). Mais s’il était défaillant en défense, le Canada était ben plus à l’aise devant où un centre de Sam Adekugbe a été dévié dans son but par le défenseur marocain Nayef Aguerd (40e, 1-2).

Les Marocains se sont rendu compte après la pause que leurs adversaires n’avaient pas abdiqué. Les Lions ont reculé et ont dressé deux lignes compactes devant leur surface. Pour tenter de les percer, le coach canadien John Herdman a effectué un triple changement, lançant notamment Jonathan David à la place de Cyle Larin (60e). Au même moment, le Standardman Selim Amallah a fait son apparition dans l’autre camp (65e). Malgré ces changements, les Canadiens ont réellement frôlé l’égalisation sur une reprise de la tête d’Atiba Hutchinson, qui a frappé la transversale avant de rebondir sur la ligne de but (72e).

