Coupe du monde: les Diables rouges sont qualifiés pour les huitièmes de finale si…

La victoire ou la mort (ou la calculette). C’est ce qui attend les Diables Rouges dans leur match couperet face à la Croatie ce jeudi 16h au stade Ahmad-ben-Ali d’Al-Rayyan, dans le cadre de la 3e et dernière journée du groupe F de la Coupe du monde au Qatar. Un pays que les troupes de Roberto Martinez quitteront dès le 1er tour en cas de défaite face aux vice-champions du monde, alors qu’une victoire enverrait les Diables en huitièmes de finale de ce Mondial 2022. Un match nul, et il faudra sortir les calculettes et tenir compte de Canada – Maroc, l’autre match du groupe qui sera disputé en même temps.

La situation dans le Groupe F

La Belgique est qualifiée si…

– elle bat la Croatie ;

– elle fait match nul face à la Croatie et que le Maroc perd par trois buts d’écart (tout en marquant deux buts de moins) ou par plus de trois buts d’écart.

La Croatie est qualifiée si…

– elle ne perd pas contre la Belgique ;

– elle perd contre la Belgique, et le Maroc perd contre le Canada en conservant une moins bonne différence de buts (+2 contre +3 actuellement) voire une moins bonne attaque (2 buts marqués contre 4 après 2 journées).

Le Maroc est qualifié s’…

– … il ne perd pas contre le Canada ;

– … il perd contre le Canada et que la Belgique perd contre la Croatie ;

– … il perd contre le Canada par moins de trois buts d’écart et que la Belgique fait match nul (ou perd par trois buts d’écart sans que la Belgique marque deux buts de plus).