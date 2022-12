Mylène Demongeot, actrice dans «Fantômas» et «Camping», est décédée

Chevelure blonde, visage souriant, Mylène Demongeot fut souvent comparée à Brigitte Bardot, avec laquelle elle partageait un même amour des animaux et de l’environnement, et dont elle fut même présentée comme la rivale.

Figure populaire, elle fut demandée jusqu’au bout, tenant encore un rôle dans « Maison de Retraite », une comédie avec Kev Adams et Gérard Depardieu, l’un des rares films français à dépasser les deux millions d’entrées en 2022.

« Mylène Demongeot était une actrice engagée, sensible, notamment, à la défense de la cause animale et environnementale et au droit de mourir dans la dignité », soulignent ses proches dans un communiqué annonçant son décès.