Les Diables tombent de haut: la Belgique n’était plus sortie en phase de poules de Coupe du monde depuis 1998

La déception est immense côté belge. Tenus en échec par la Croatie ce jeudi alors qu’ils avaient l’obligation de l’emporter pour se qualifier pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde, les Diables rouges vont rentrer en Belgique avec un terrible sentiment d’échec.

Pourtant considérée parmi les favoris de ce Mondial 2022, la Belgique prend donc la porte dès la phase de poule de la compétition. Une contre-performance qui ne leur était plus arrivée depuis… 24 ans, et la Coupe du monde 1998 en France. À l’époque, les Belges avaient également terminé troisième de leur groupe, derrière les Pays-Bas et le Mexique (et devant la Corée du Sud), avec trois partages en trois rencontres.