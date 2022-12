La France se prépare à des coupures de courant

Le pire n’est jamais certain. Mais l’Hexagone, qui n’exclut pas des délestages électriques cet hiver, met au point une procédure pour éviter le chaos et les accidents.

Le pire n’est jamais certain. L’hiver peut ne pas être trop froid et les Français peuvent faire preuve d’une remarquable sobriété. Mais mieux vaut prévoir que de disjoncter en pleine panique…

Le gouvernement se prépare (et prépare l’opinion) aux délestages en cas de pénurie d’électricité à partir de janvier. Le scénario, vu le grand nombre de réacteurs nucléaires en maintenance, n’est plus à exclure. Depuis plusieurs mois déjà, une météo de l’électricité apprête les esprits. Chaque soir, les ménages ne prennent plus seulement connaissance du nombre de degrés qu’affichera le lendemain le thermomètre. Un voyant, baptisé « Ecowatt », les renseigne aussi sur la tension du système. Vert : circulez, il n’y a rien à voir. Orange : veillez à limiter l’usage des appareils électriques. Rouge : débranchez dès que vous pouvez.