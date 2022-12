Diables rouges: la fin d’une génération dorée qu’on a tant adorée

L’image, que l’on doit à l’œil acéré du photographe namurois Bruno Fahy, date du Mondial 2014 : on y voit Kevin De Bruyne et Romelu Lukaku, mains rassemblées et tendues vers le ciel de Salvador de Bahia, célébrant avec un bonheur partagé l’un des buts qualificatifs pour les quarts de finale, au terme d’un match haletant remporté in extremis face aux Etats-Unis.