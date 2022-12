Jérémy Doku après l’élimination des Diables rouges à la Coupe du monde: «Si on avait joué nos deux premiers matches comme ça, on aurait gagné»

« On est tous vraiment très déçus », a dit Jérémy Doku après l’élimination de la Belgique au premier tour de la Coupe du monde 2022 au Qatar, dans la foulée du partage vierge contre la Croatie (0-0) jeudi à Al-Rayyan. Monté à la 72e, l’ailier du Stade Rennais a dynamité le jeu belge mais le ballon n’est pas entré dans les filets adverses. « On voulait gagner et on a eu les occasions pour y arriver. C’est dommage. On sort de ce Mondial, l’objectif était de gagner », a dit l’ailier de 20 ans au micro de la RTBF.

Les Diables Rouges, malgré plusieurs occasions franches, notamment via Romelu Lukaku après sa montée à la mi-temps, n’ont pas pu tromper le portier croate. « C’est notre meilleur des trois matchs. Je pense que si on avait joué comme cela contre les autres équipes on aurait gagné. Nous sommes déçus de ne pas avoir pu montrer ce visage avant. »