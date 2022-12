Décès: Mylène Demongeot, entre cinéma populaire et cinéma d’auteur

Son visage est associé aux comédies populaires des années 1950 et 1960. Elle fut l’inoubliable fiancée de Jean Marais dans Fantômas, la « faible femme » d’Alain Delon dans la comédie de Michel Boisrond ou encore la « Milady » diabolique des Trois Mousquetaires de Bernard Borderie. Tournant aussi bien avec Yves Montand, Louis de Funès, Jean-Paul Belmondo, Michel Piccoli que Roger Moore (dans L’Enlèvement des Sabines de Richard Pottier en 1961). L’actrice française Mylène Demongeot est décédée ce jeudi 1er décembre dans un hôpital parisien. « Mylène Demongeot était une actrice engagée, sensible, notamment, à la défense de la cause animale et environnementale et au droit de mourir dans la dignité », soulignent ses proches dans un communiqué relayé par l’AFP. Elle avait 87 ans et plus de 70 ans de carrière.