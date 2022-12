Coupe du monde: Romelu Lukaku était si proche d’être le sauveur des Diables rouges

Aussi enragé qu’inconsolable. La tête dans son maillot et les larmes coulant sur les joues, Romelu Lukaku tombe dans les bras de Thierry Henry, son mentor chez les Diables rouges. Le colosse de la sélection belge ne peut légitimement pas retenir ses émotions juste après le coup de sifflet final. Quelques instants après, un banc de touche en fera les frais quand il a explosé une vitre d’un coup de poing rageur et plein de frustration. Parce qu’il sait qu’il a eu la qualification pour les huitièmes de finale au bout du pied. De la tête, du torse et du genou aussi au cours de 45 minutes où les Diables ont montré un visage plus en rapport avec leurs prestations des dernières années.