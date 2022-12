L’aéroport de Bruxelles rejette les contraintes supplémentaires du ministre Gilkinet

La partie « aviation » de la dernière « note de politique générale » du ministre de la Mobilité Georges Gilkinet (Ecolo), rédigée fin octobre et discutée en commission parlementaire mercredi, semble avoir fait avaler de travers le patron de l’aéroport national de Bruxelles, Arnaud Feist, et quelques-uns des principaux moteurs de l’aéroport (Brussels Airlines, DHL, TUI Fly, la Belgian Air Transport Association…), mais aussi l’alliance entre la Chambre de Commerce et l’Union des Entreprises, Brussels Enterprises Commerce & Industry (Beci), et le réseau d’entreprises flamand Voka. Dans une lettre, envoyée au Premier ministre Alexander De Croo (Open VLD) et à Georges Gilkinet, mais aussi visiblement aux députés flamands, ils détaillent à quel point les nouvelles orientations stratégiques du ministre ne leur semblent pas adaptées à leur réalité.