«La Belgique au tapis», «Flop mondial»: la presse étrangère commente l’élimination des Diables rouges à la Coupe du monde La prestation des Diables rouges face à la Croatie, et plus généralement lors de ce Mondial, déçoit énormément et semble marquer la fin de la « génération dorée » de la Belgique.

Photonews

Par la rédaction Publié le 1/12/2022 à 21:08 Temps de lecture: 3 min

La Belgique ne verra pas les 8es de finale de la Coupe du monde, éliminée ce jeudi après un match nul face à la Croatie. L’élimination des Diables rouges, 3es du dernier Mondial et 2es au classement FIFA, fait évidemment réagir à l’étranger. « La Croatie continue, la Belgique à la maison », tire sur son site L’Équipe, qui évoque une équipe « en panne offensivement » et pointe les ratés de Romelu Lukaku. « Entré à la pause pour tenter de sauver une Belgique incapable de marquer Lukaku pourra ruminer très longtemps ses occasions manquées. Après s’être signalé sur un premier coup de tête en extension (49e), l’attaquant de l’Inter a manqué trois balles de match. » Eurosport écrit de son côté « la Belgique au tapis ». « Il n’y aura donc pas eu de sursaut pour la formation de Roberto Martinez, qui confirme ce qui ressemble bel et bien à une fin de cycle. Les Diables n’ont pas réussi à prendre l’avantage sur les Vatreni, au terme d’un énorme duel, et sortent pour la première fois au XXIe siècle d’une grande compétition majeure dès la phase de poule. »

La BBC évoque une Belgique qui a « à nouveau fait preuve d’un manque d’efficacité ». Rappelant le rang de N.1 mondial que la Belgique a occupé de nombreux mois, le média anglais écrit que « la génération dorée n’a pas répondu aux attentes sur les plus grandes scènes, ne parvenant pas à atteindre une finale majeure malgré leur éventail de joueurs talentueux. » Du côté de l’Espagne, Marca titre : « La Croatie enterre la génération dorée ». « Les Diables n’étaient pas plus que des outsiders et n’ont pas pu venir à bout d’une équipe croate pleine de talent. Et ce n’est pas par manque d’occasions. Les Belges en ont eu, tout au long du match, mais n’ont pas réussi à les prendre. Lukaku a eu quelques occasions, mais il a raté ce qu’il ne rate jamais.[…] Un signe que le dieu du football n’était pas avec les Belges aujourd’hui. »