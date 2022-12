«Bruit des villes»: 75 villes à écouter

Bruxelles semble être une cocotte sous un couvercle. Le feu y est doux, rien ne va brûler, mais le reste du monde n’y résonne pas complètement pareil. Il y a comme une sorte de coton autour dont le ciel bas est le symbole. » Amanda Sthers écoute les villes depuis toujours. Là, Bruxelles. Mais aussi Paris, Belgrade, Tel-Aviv, Los Angeles, Marrakech, Milan, Oslo, Amsterdam et plein d’autres. Traverser une ville, c’est plonger dans une ambiance sonore, des sons nouveaux, des voix méconnues, des chants… « Je rêve encore d’écouter d’autres villes, sûrement pour me connaître mieux autant que pour les découvrir », écrit Amanda Sthers. « Il y a un peu de qui on est partout. Une symphonie d’endroits idéaux qui nous font. L’écho des voix d’hommes que j’ai aimés ici ou là se mêle aux passants, aux chansons, aux minarets, aux silences, aux fontaines, aux pas pressés, aux pieds qui dansent, aux talons qui claquent sur les pavés, aux accents de langues que je ne comprends pas. »