Légers incidents après la qualification du Maroc: 18 personnes arrêtées à Bruxelles, 35 à Anvers

La police de la zone Bruxelles-Capitale/Ixelles a procédé à 18 arrestations administratives pour trouble de l’ordre public à la suite de la victoire du Maroc contre le Canada, a indiqué Ilse Van de keere, porte-parole de la police bruxelloise. Des centaines de personnes sont descendues dans les rues de Bruxelles pour fêter la qualification historique du Maroc en huitièmes de finale de la Coupe du Monde au Qatar.

Le boulevard Lemonnier et le centre de Bruxelles ont vu défiler jeudi soir de nombreux fêtards. La police était présente en nombre depuis la Bourse jusqu’à la fin de ce boulevard, près de la gare du Midi. En raison de l’affluence, le boulevard du Midi et le tunnel Porte de Hal ont été fermés à la circulation aux alentours de 19h00.

Après le match, de nombreux supporters marocains ont célébré la victoire en brandissant des drapeaux et en tirant des feux d’artifice. Quelques fusées d’artifices ont été lancées sur des policiers présents, qui ont riposté en aspergeant de gaz lacrymogènes.

Dans le quartier des Étangs noirs à Molenbeek et sur la place du Pavillon à Schaerbeek, de nombreux supporters se sont également rassemblés. A Schaerbeek, un groupe d’une cinquantaine de personnes a provoqué du grabuge, nécessitant l’intervention de la police.

À lire aussi Bruxelles: de légers incidents dans le centre-ville après la qualification du Maroc (photos et vidéos)

35 arrestations à Anvers

A Anvers, les célébrations après la qualification du Maroc pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde ont tourné à l’émeute ici et là dans la nuit de jeudi à vendredi. Au total, la police a arrêté 35 personnes. Trois officiers ont été blessés.

La police d’Anvers a fermé certaines parties de la Turnhoutsebaan à Borgerhout et de la Sint-Bernardsesteenweg à Hoboken après la victoire du Maroc contre le Canada, car des fêtards étaient descendus dans les rues, notamment avec des feux d’artifice. Les travailleurs sociaux et les autorités de la communauté ont tenté d’éviter une escalade et ont formé une chaîne humaine à l’intersection de Turnhoutsebaan et Ommeganckstraat pour empêcher une confrontation.

Cependant, selon la police, après un certain temps aux deux endroits, il restait quelques irréductibles qui utilisaient des feux d’artifice et continuaient à bloquer les rues. Sur la Sint-Bernardsesteenweg, la police a déployé le canon à eau après que des policiers en civil qui avaient tenté une médiation aient été assiégés. Quatre personnes y ont finalement été arrêtées.

Sur la Turnhoutsebaan, la police a décidé d’encercler les dernières personnes restantes et de les arrêter en tant que groupe. Une trentaine d’autres personnes étaient impliquées, selon la police.