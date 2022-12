Didier Drogba prend la défense de Romelu Lukaku: «C’est le seul à s’être créé autant d’opportunités en trois matches» (vidéo)

« Je pense qu’ils se sont fait hara-kiri », lance l’ancien attaquant ivoirien. « Ils avaient l’équipe pour sortir du groupe, mais quand l’ambiance n’est pas au beau fixe dans une compétition comme celle-là, tout devient beaucoup plus difficile. Sur ce qu’on a vu en trois rencontres, ça aurait été un petit miracle que la Belgique se qualifie. Mais en même temps les miracles se produisent un peu partout, mais pour ça il faut avoir envie, être positif et aller saisir sa chance »

Drogba a également évoqué le match de Romelu Lukaku, qui a disputé une mi-temps face aux Croates et manqué plusieurs occasions de buts. « C’est vrai qu’il a raté quelques occasions en fin de match, mais je vois ça différemment. », explique Drogba, qui a côtoyé l’attaquant belge à ses débuts à Chelsea. « C’est le seul à s’être créé autant d’opportunités en trois matches. C’est un joueur qui n’a pas joué depuis deux ou trois mois et qui est difficulté depuis un an, un an et demi. Il rentre et se crée autant d’occasions… autant dire que la Belgique avec un Lukaku fit, ce n’est pas la même Belgique. »