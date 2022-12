Explosion des prix chez bpost

Le timbre non prior affichera un tarif unitaire de 1,39 euro l’an prochain. Par rapport à 2019, lorsque le timbre non prior à 0,95 euro a été introduit, le prix aura déjà augmenté de près de moitié (46,3 %). Quant au prix du timbre prior, il s’affichera à 2,17 euros, triplant ainsi sa valeur depuis 2017.

Les envois internationaux connaîtront également des augmentations tarifaires l’année prochaine jusqu’à 21 %, tout comme certains colis nationaux. Ainsi, le colis le moins cher (0 à 2 kilos) augmentera de 14,6 %, passant d’un tarif unitaire de 4,4 à 5,04 euros. Un envoi recommandé national sera 12,2 % plus cher, passant de 7,53 euros cette année, à 8,45 euros à partir du 1er janvier.

En six ans, le « panier des petits utilisateurs », comprenant les lettres et colis standard nationaux et internationaux pour les particuliers et pour les petits professionnels, est déjà devenu en moyenne 73,5 % plus cher, observe l’Institut des services postaux et des télécommunications. « Ces fortes augmentations de prix permettent à bpost de continuer à générer des marges élevées sur ce panier, malgré une forte baisse des volumes. »