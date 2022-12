Mission économique: la princesse Astrid et une délégation de 575 personnes s’envolent pour le Japon

La princesse Astrid s’envole vendredi en direction du Japon, accompagnée d’une délégation de près de 600 chefs d’entreprises et représentants académiques, à l’occasion d’une mission économique de grande ampleur. Celle-ci se déroulera du 5 au 9 décembre et conduira ses participants à travers l’archipel nippon, de Tokyo à Osaka, en passant par Nagoya et Kyoto.

Cette première mission économique belge au pays du Soleil levant en 10 ans constitue également le deuxième plus grand déplacement de ce type jamais organisé par l’Agence pour le commerce extérieur, les trois agences régionales de promotion du commerce extérieur et des investissements (Flanders Investment & Trade, hub.brussels et l’Agence wallonne à l’exportation et aux investissements étrangers) et le Service public fédéral Affaires étrangères.