«Inconsolable», «Bye Bye Belgium»: la presse belge revient sur l’élimination des Diables rouges à la Coupe du monde

Après l’élimination des Diables rouges en phases de poules de la Coupe du monde, la presse belge est revenue en long et en large sur cette déconvenue. La Belgique devait impérativement s’imposer mais malgré plusieurs occasions, les Diables n’ont pas trouvé la faille. Les différents journaux belges ont commenté cette élimination précoce dans la compétition.

« Bye Bye Belgium » titre ainsi en une la Dernière Heure en faisant référence à l’une des émissions iconiques de la RTBF. Dans son analyse, on peut ainsi lire : « Après l’élimination au premier tour de la Coupe du monde, le coach/directeur technique Roberto Martinez s’en va. Et ça va aussi commencer à sentir la fin de la génération dorée, même si plusieurs anciens veulent rester jusqu’en 2024 ».

Et d’ajouter : « Pour ce qui allait être son 79e et dernier match à la tête de la sélection, Roberto Martinez a tenté de lâcher ses cartouches offensives petit à petit, en espérant que la solide défense, emmenée par un Gvardiol magnifique, finisse par craquer. Sous le poids de la fatigue et de notre talent. Il n’aura manqué que le dernier geste pour que l’idée devienne officiellement bonne. »

« C’était mieux avant » titre Le Soir en une en faisant référence aux précédents tournois de cette génération dorée. Une génération qui semble prendre fin. : « La fin d’une génération dorée qu’on a tant adorée. L’équipe belge a enchanté le monde entier durant une bonne décennie. Si elle a connu des heures de gloire exceptionnelles, la déception qui habite les supporters belges après l’élimination précoce au Qatar est à la hauteur des attentes. »

« Génération Perdue », titre la Capitale et fait aussi référence à cette génération de joueurs belges qui a tant fait vibrer les supporters. « L ’équipe belge a brillé durant une bonne décennie. Si elle a connu des heures de gloire exceptionnelles, la déception qui habite les supporters belges après l’élimination précoce au Qatar est à la hauteur des attentes parfois illégitimes qu’elle a suscitées ces derniers temps », poursuit ainsi le quotidien.