Quand Ryanair se moque des Diables rouges après leur élimination contre la Croatie (photo)

Sur les réseaux sociaux également, l’élimination des Diables rouges à la Coupe du monde, a été largement commentée. Sur Twitter, Ryanair s’est empressé de se moquer des Diables rouges mais aussi de l’Allemagne, éliminés de la Coupe du monde.

Sur l’imagé postée sur les réseaux sociaux, on peut voir Wojciech Szczęsny et Kylian Mbappé avec le texte : « Portant la Pologne » et « Portant la France ». Les deux joueurs se sont montrés décisifs avec leur sélection durant cette Coupe du monde. En bas de l’image, un avion de Ryanair qui « transporte la Belgique et l’Allemagne ». Retour à la maison pour les deux sélections voisines.