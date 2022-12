Stéphanie Frappart, le Devil time et les navetteurs: les gagnants et les perdants de la semaine

Ils ont vu leur étoile briller ou pâlir ces derniers jours. Voici notre sélection des gagnants et des perdants de la semaine.

Les gagnants

Joëlle Kapompole

La députée wallonne et socialiste présidera la « commission de la comptabilité », cette instance créée pour contrôler les dépenses du parlement régional, qui ont fait beaucoup causer avec les factures de la Maison des parlementaires et du tunnel pour élus timides et/ou frileux. Joëlle Kapompole a annoncé que cette législature serait la dernière pour elle. Point trop n’en faut. Allez, une dernière corvée et ce sera la quille.

Stéphanie Frappart