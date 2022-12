Crise de l’accueil: les bourgmestres bruxellois au secours du fédéral

Philippe Close (PS) a adressé en début de semaine un courrier à la Secrétaire d’État à l’Asile et la Migration, Nicole de Moor (CD&V), au nom des dix-neuf bourgmestres bruxellois. Le message se veut limpide : « Nous sommes prêts à vous aider. » Car la situation sur le terrain est très grave. Depuis plus d’un an des milliers de demandeurs d’asile, principalement des hommes isolés mais parfois des femmes et des enfants, sont laissés à la rue, faute de place d’accueil fournie par le fédéral. « Or, nous avons des centaines de places à offrir », assure le bourgmestre de la Ville de Bruxelles. « Le problème, c’est que pour les activer, il faut recruter 250 personnes. On sait que Fedasil (financée par le fédéral, NDLR) a le budget depuis fin juin mais on remarque qu’ils ont du mal à trouver des candidats. » C’est pourquoi les dix-neuf bourgmestres proposent de mettre leurs services des ressources humaines à disposition de Fedasil. « Il est surréaliste que des gens dorment dehors alors que des lieux sont disponibles », insiste Philippe Close.

Le courrier est bien arrivé chez Nicole de Moor qui répond via Le Soir qu’elle est « ouverte à toutes les pistes de solutions possibles pour trouver du personnel. » La Secrétaire d’État rappelle qu’à ce stade, 63 profils ont été identifiés par des agences d’intérim. Une vingtaine d’entre eux a déjà pu commencer à travailler cette semaine. « Mais il est vrai que le marché du travail est saturé et qu’il s’agit du plan grand obstacle à l’ouverture de nouveaux centres d’accueil. »