Roberto Martinez a-t-il vraiment «choisi» de quitter les Diables rouges? Ce que l’on sait

Ce jeudi soir, Roberto Martinez a annoncé, dans la foulée du partage vierge (0-0) contre la Croatie, fatal à la Belgique, qu’il quittait son poste de sélectionneur national. L’Espagnol, qui a mené les Diables Rouges à la 3e place du Mondial 2018, était arrivé en août 2016. « C’était mon dernier match comme sélectionneur de la Belgique », a-t-il déclaré après ce match de la 3e journée du groupe F de la Coupe du monde.

De son côté, la fédération belge a précisé que la décision de Martinez avait été prise avant le tournoi. Le CEO de l’Union Belge Peter Bossaert avait signifié au sélectionneur espagnol que son dossier ne serait pas rouvert en cas d’échec avant les huitièmes de finale. Dès lors, avec cette élimination précoce et un sélectionneur non pas démissionnaire comme il voulait donc le faire croire à Al-Rayyan mais à qui il avait été signifié qu’en cas d’échec avant les huitièmes de finale son dossier ne serait pas rouvert, le CEO de la Fédération se retrouve face à ses choix. Des choix dont il n’aurait aucune idée, lui reprochent déjà à demi-mot certains membres du CA. L’intéressé a rêvé un temps de Vincent Kompany et de Philippe Clement, mais ce souhait ne durera que, sauf miracle, le temps d’un songe. Ces entraîneurs sont jeunes mais sont surtout sous contrat à Burnley ou à Monaco. Ils y ont la vie devant eux et n’ont sans doute aucune envie de diviser leur salaire par deux pour s’encroûter dans un rôle de sélectionneur.