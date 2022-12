A la découverte du domaine de Deva, un trésor fragile de biodiversité (vidéo)

En partenariat avec « The Explorers », « Le Soir » propose à ses lecteurs de découvrir l’inventaire du patrimoine naturel, culturel et humain de la Terre.

Alors que la forêt sèche recouvrait originellement 4 500 km2 de la Nouvelle-Calédonie, à peine 2% de cet écosystème subsistent aujourd'hui. Sur 1 700 hectares, la forêt de Deva est aujourd’hui la plus grande forêt sèche du territoire.

