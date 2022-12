Qui pour succéder à Roberto Martinez à la tête des Diables rouges? La presse flamande a fait son choix

C’est une véritable page qui se tourne dans l’histoire du football belge : arrivé en 2017 à la tête des Diables, Roberto Martinez a annoncé ce jeudi son départ suite à la déroute de la Belgique, sortie en phase de groupe de la Coupe du monde. Après plus de cinq ans de bons et loyaux services, marqués par une 3e place à la Coupe du monde 2018, Martinez, qui occupait à la fois le rôle de sélectionneur et de directeur technique, laisse un grand vide derrière lui. Et une question se pose désormais : qui pour reprendre le flambeau ?