Brian Riemer est officiellement le nouvel entraîneur d’Anderlecht

A travers un communiqué, Anderlecht a officialisé l’arrivée de Brian Riemer en tant que nouvel entraîneur du club. L’entraîneur va rejoindre le groupe qui est actuellement en stage en Crète.

« Brian Riemer est le nouvel entraîneur principal du Royal Sporting Club Anderlecht. Brian, précédemment assistant-coach au Brentford FC, le club de Premier League, prendra ses fonctions à partir de ce vendredi et il rejoindra le groupe au camp d'entraînement hivernal qui se déroule en Crète. Le Néerlandais Robin Veldman devient donc l'assistant de Brian Riemer » peut-on lire dans le communiqué.

Riemer a rejoint le staff de Thomas Frank à Brentford en octobre 2018. En 2021, il a connu la montée en Premier League avec les ’Bees’ qui se sont maintenus dans l’élite du football anglais grâce à une 13e place. Cette saison, le club de la banlieue de Londres pointe à la 10e place.

Avant de rejoindre Brentford, Riemer a officié comme entraîneur adjoint à Copenhague entre 2012 et 2015, assistant notamment Ariel Jacobs entre 2012 et 2013. Il a ensuite dirigé les U19 du club danois entre 2015 et 2018, un poste qu’il avait déjà occupé entre 2010 et 2012.