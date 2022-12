Coupe du monde: la Fifa souhaiterait introduire des séances de tirs au but dès la phase de poules

La Fifa envisage d’introduire des séances de tirs au but lors de la phase de groupes de la prochaine Coupe du monde. Celle-ci se déroulera aux États-Unis, Mexique et Canada, et le but de cette idée est d’offrir un point bonus en cas d’égalité entre deux équipes.

La Fifa n’a toujours pas déterminé le format de la prochaine Coupe du monde. 48 équipes se qualifieront pour la prochaine compétition et pour le moment, le scénario le plus probable est le suivant : 16 groupes de trois équipes avec les deux premiers qualifiés en 16es de finale, soit un tour de plus qu’actuellement. D’après The Athletic, l’idée d’avoir des groupes à quatre équipes est toujours sur la table.

Cependant, la Fifa maintient toujours l’idée des groupes à trois équipes. Pour cela, la Fifa réfléchirait à introduire une nouveauté : des tirs au but durant la phase de groupes. L’idée serait ainsi de programmer une séance avant ou après le coup d’envoi afin d’octroyer un bonus à une équipe en cas d’égalité. Toutefois, si cette séance se déroule apès le match, The Athletic note qu’il y aurait « un risque accru de manipulation – par exemple si un résultat particulier profite aux deux équipes jouant et élimine le troisième pays du groupe. »