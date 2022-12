Les thalassos pour bébés, une pratique qui pointe le bout du nez

Et pourquoi les nourrissons n’auraient-ils pas droit à une thalasso ou un spa ? Encore saugrenue pour certains parents, l’idée a déjà fait un petit bout de chemin, semble-t-il. C’est en tout cas l’impression qui domine lorsqu’on tombe sur des photos ou des vidéos tirées des réseaux sociaux et montrant des bébés s’épanouir, avec l’aide de puéricultrices spécialisées, dans de grands éviers remplis d’eau à température idéale.

A y regarder de plus près, ce monde des thalassos ou des spas pour bébés n’a rien de strictement balisé. On y découvre un ensemble de pratiques qui se ressemblent mais qui divergent aussi parfois. Parmi celles qui semblent les plus sérieusement édifiées figure une méthode déposée, baptisée « Thalasso Bain Bébé », celle d’une auxiliaire de puériculture française Sonia Krief, qui a fait des émules bien au-delà de l’Hexagone.