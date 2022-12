Météo: la neige arrive dès ce vendredi

Le temps sera très nuageux vendredi après-midi avec quelques faibles averses qui pourront prendre un caractère hivernal au sud du sillon Sambre et Meuse. Les maxima varieront entre 0 ºC en Hautes Fagnes et 5 ou 6 ºC en bord de mer. Le vent généralement modéré de nord-est accentuera la sensation de froid, indique l’Institut royal météorologique (IRM) dans ses prévisions à la mi-journée.

Vendredi soir et la nuit suivante, le temps deviendra sec avec des nuages majoritaires et la possibilité de quelques éclaircies sur certaines régions. Les minima varieront entre -2 ou -3 ºC en Hautes Fagnes voire encore moins dans certaines vallées, -1 ºC en Campine, 0 ou 1 ºC dans le centre et l’ouest, et enfin 2 ou 3 ºC en bord de mer. Le vent restera généralement modéré de nord-est. La formation de quelques plaques de glace n’est pas exclue.