Standard: Nathan Ngoy et Gilles Dewaele absents pour le quatrième jour d’entraînement (vidéos)

Après la pluie, le soleil : ce vendredi, les joueurs du Standard se sont entraînés sous une météo plus que clémente à Marbella, au sud de l’Espagne. Vingt-six joueurs étaient sur la pelouse, Gilles Dewaele (qui avait pris un coup la veille) et Nathan Ngoy sont eux restés à l’intérieur. Victime d’une blessure au genou, l’ancien courtraisien doit passer des examens pour en savoir plus, mais les deux joueurs sont d’ores et déjà forfaits pour le match contre l’Olympiacos.

Les joueurs de Ronny Deila ont notamment effectué quelques « toro » et un match à 11 contre 11, sous l’oeil attentif de leur coach, auquel Emond, Ziani et Nekadio n’ont pas participé.

Entre les séances, Aron Donnum et Noë Dussenne ont longuement discuté sur le débat de la veille : le ballon donné par Mitoma lors de Japon-Espagne était-il entièrement sorti ? Oui, selon le Norvégien.