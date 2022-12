Le «meilleur film de tous les temps» est belge

Le film belge « Jeanne Dielman, 23, quai du Commerce, 1080 Bruxelles », réalisé par Chantal Akerman, a été élu meilleur film de tous les temps par le prestigieux institut britannique du cinéma Sight and Sound, rapporte vendredi la BBC.

Pour établir son classement, le Sight and Sound sonde quelque 1.600 experts du secteur (cinéastes, critiques, universitaires…) tous les dix ans depuis 1952. Pendant 40 ans, « Citizen Kane » d’Orson Welles a monopolisé la première place, avant d’être détrôné, il y a dix ans, par « Vertigo » d’Alfred Hitchcock.

Cette année, c’est la première fois qu’un film réalisé par une femme se hisse au sommet. Chantal Akerman n’avait que 25 ans lorsqu’elle a réalisé le film « Jeanne Dielman » en 1975. Le long-métrage, qui dure près de 3h30, montre la vie d’une veuve et mère célibataire, Jeanne Dielman, dans le détail de ses activités quotidiennes répétitives et aliénantes : depuis l’épluchage des pommes de terre jusqu’à son travail de prostituée.

Le long-métrage n’est pas connu du grand public, mais les critiques le considèrent comme un « chef-d’œuvre », un film « révolutionnaire » en tant qu’œuvre féministe, écrit la BBC.

« Vertigo » et « Citizen Kane » occupent respectivement les 2e et 3e place du classement, suivis de « Tokyo Story » de Yasujirō Ozu, « In the Mood for Love » de Wong Kar-Wai et « 2001 : A Space Odyssey » de Stanley Kubrick.