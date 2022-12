Kevin De Bruyne se réconforte en famille après l’élimination des Diables à la Coupe du monde: «On gagne ensemble, on perd ensemble» (photo)

La déception est immense pour les Diables rouges, éliminés de la Coupe du monde dès la phase de poules ce jeudi, après leur partage contre la Croatie. Les joueurs doivent désormais se remettre de cette élimination prématurée pour reprendre la compétition avec leur club d’ici quelques semaines.

Et pour Kevin De Bruyne, c’est auprès de sa famille qui se réconforte. Sa femme, Michèle Lacroix, a publié une photo de lui, la première depuis l’élimination des Diables, sur son compte Instagram. On y voit le joueur de Manchester City accompagné de ses trois enfants, avec le message suivant : « On gagne ensemble, on perd ensemble ».