L’Unesco retire la Ducasse d’Ath du patrimoine culturel immatériel de l’humanité

La Ducasse était critiquée à cause de la présence d’un personnage polémique, le sauvage.

L’Unesco justifie cette décision par la polémique qui entoure la présence du personnage du sauvage dans cette Ducasse. De nombreuses associations antiracistes avaient dénoncé ce personnage, notamment en portant plainte auprès d’Unia, le centre interfédéral pour l’égalité des chances, de la Fédération Wallonie-Bruxelles et de l’Unesco.

La commune d’Ath avait pris des mesures pour sensibiliser le public à la problématique et une commission citoyenne du folklore, composée d’une soixantaine de personnes, avait vu le jour. « L’idée est de tourner la page. On ne veut pas chaque année au moment de la Ducasse revenir avec cette problématique » expliquait Bruno Lefebvre, le bourgmestre d’Ath. La commission devait trancher sur la place accordée au personnage du sauvage, et le cas échéant, quitter volontairement la liste du patrimoine culturel immatériel de l’humanité.