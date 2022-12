Pfizer investit 1,2 milliard sur son site belge de Puurs

L’attractivité de la Belgique pour le secteur pharma ne se dément pas. Ce vendredi, le numéro un mondial de la pharma, l’Américain Pfizer, a annoncé sa volonté d’investir 1,2 milliard d’euros à Puurs (entre Anvers et Bruxelles) durant les trois prochaines années. C’est le plus gros investissement jamais réalisé sur ce site qui emploie aujourd’hui 4.500 personnes et figure parmi les plus grosses usines du géant américain dans le monde.

Puurs a acquis une notoriété mondiale en 2020 suite à la pandémie de covid. C’est elle qui a été choisie par Pfizer pour produire son fameux vaccin à ARN messager développé avec BioNTech, le Comirnaty. Elle a alimenté le monde entier en vaccins anti-covid et a acquis une expertise qui a constitué un atout important pour attirer cet investissement.