Jean-Michel Larqué: «La France compte quinze compétiteurs capables d’aller au bout, les autres ce sera pour être sur la photo»

1 « La phase de poules se referme sur les jolis mensonges de la FIFA »

« Puisque vous me demandez une image de ce premier tour qui s’est achevé vendredi, je vous réponds que le passage à la phase à élimination directe va permettre d’évacuer le long passage des mensonges de la Fifa sur le temps additionnel, les campagnes de sensibilisation contre l’exclusion, la place des arbitres femmes qui ne sont apparues qu’en toute fin de parcours, au match 3. Quand on ment par obligation, ce n’est déjà pas très beau. Mais quand on ment par rapport à des choses que tout le monde voit, cela en devient insupportable. Or, c’est ce qu’est devenu l’organe faitier du football mondial : insupportable. Dans l’acception épidermique et indéfendable du terme.