Eden Hazard penserait à prendre sa retraite internationale

En grosses difficultés au Real Madrid où il ne bénéficie presque plus de temps de jeu, Hazard avait une occasion en or de se relancer avec la sélection lors de cette Coupe du monde. Une occasion manquée suite à cette élimination prématurée dès le premier tour. Non titularisé par Roberto Martinez lors du dernier match contre la Croatie, le natif de Braine-le-Comte est monté au jeu en toute fin de match pour disputer quelques minutes, qui pourraient bien être ses dernières sous le maillot des Diables rouges.