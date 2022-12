Le «je t’aime moi non plus» de Joe Biden et Xi Jinping

La vice-présidente américaine Kamala Harris a terminé son voyage aux Philippines la semaine dernière par une visite à Palawan. L’île de Palawan est la plus proche des Spratly, l’archipel de récifs disputé par Manille et Pékin, où la Chine a construit une série d’îlots artificiels. « En tant que son allié, les Etats-Unis se tiennent aux côtés des Philippines face à l’intimidation et à la coercition en mer de Chine du Sud », a déclaré la numéro deux, au sujet de la première puissance mondiale. Au même moment, au Cambodge, le ministre chinois de la défense, le général Wei Fenhe, exigeait de son homologue américain, Lloyd Austin, que Washington respecte les intérêts clés de Pékin et n’interfère pas à Taïwan : l’avenir de cette île « est un sujet qui concerne le peuple chinois, et aucune force étrangère ne pourra s’arroger le droit d’y intervenir ».