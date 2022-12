L’adieu hésitant de l’Allemagne à sa politique d’Extrême-Orient

Dans un premier temps, l’opinion publique n’avait guère eu connaissance de la grosse erreur commise par l’Allemagne dans le cadre de ses relations avec la Chine. 24 heures avant la Saint-Sylvestre 2020, Bruxelles et Pékin avaient créé la surprise en annonçant une nouvelle ère. L’Europe et la Chine voulaient s’ouvrir mutuellement aux entreprises et aux flux financiers en concluant un accord d’investissement. L’accord avait en grande partie été négocié par la chancelière allemande Angela Merkel et le dirigeant chinois Xi Jinping. Ils étaient parvenus à une entente à la dernière minute, quelques heures avant la fin de la présidence allemande du Conseil de l’UE.