Diables rouges: il faudra rajeunir l’équipe autour du trio Courtois-De Bruyne-Lukaku

Si la déception d’une élimination précoce est encore présente, il faut rapidement se tourner vers l’avenir et tant l’Euro 2024 que le Mondial 2026. Avec quels joueurs ? Eléments de réponse.

Par Guillaume Raedts et Frédéric Larsimont

Après chaque grand tournoi se pose la question de la suite des événements et de la fin de carrière internationale pour certains joueurs. C’est encore davantage le cas après un échec aussi retentissant que celui des Diables rouges dans cette Coupe du monde 2022. Incapables de passer le premier tour – une première depuis 1998 (!) –, les Diables doivent faire leur introspection. Et certains plus que d’autres. C’est notamment le cas des trentenaires comme Vertonghen, Alderweireld, Witsel, Mertens ou Eden Hazard. Après le nul face à la Croatie, aucun joueur n’a fait savoir publiquement qu’il prenait sa retraite internationale.