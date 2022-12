Une première depuis 92 ans, 6 joueurs inutilisés, une moyenne d’âge élevée: la Coupe du monde des Diables en chiffres

6 : Six Diables n’ont pas disputé la moindre minute : Mignolet, Casteels, Theate, Faes, Debast et Vanaken.

6 : Six joueurs ont disputé l’intégralité des trois matches, soit 270 minutes : Alderweireld, Castagne, Courtois, De Bruyne, Vertonghen et Witsel.

1 : Les Diables n’ont marqué qu’un but, leur pire bilan offensif en Coupe du monde depuis… la première édition, en 1930 (0 but en 2 matches).

304 : Toby Alderweireld est le joueur qui a touché le plus de ballons : 304 en 3 matches. Il est aussi celui qui a tenté le plus de passes (273) et qui en a réussi le plus (248).