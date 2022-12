Best-seller absolu du roman graphique, « L’Arabe du futur » est une bande dessinée à l’émotion radioactive. Le sixième et dernier tome de l’autobiographie de Riad Sattouf trouve une fin onirique magistrale.

Riad Sattouf n’avait pas le physique d’Arnold Schwarzenegger. Son père syrien flirtait avec l’islamisme et avait enlevé son jeune frère, Fadi. Son grand-père breton était naturiste et le voyait facteur. Très tôt, Riad s’est cherché par le dessin. Il rêvait d’une vie d’artiste à la Hergé ou à la Moebius, l’auteur de L’Incal, d’Arzach et de Blueberry.