Pas de De Bruyne, Hazard, ni Courtois: voici pourquoi plusieurs joueurs ne seront pas dans l’avion des Diables pour revenir en Belgique

L’avion des Diables rouges va quitter le Qatar ce vendredi, en direction de Zaventem où la sélection belge est attendue dans la soirée. Mais selon les informations d’Het Laatste Nieuws, plusieurs joueurs du noyau ne seront pas du voyage.

La raison ? Certains d’entre eux ont réservé, à leur frais, un billet pour rentrer plus tôt en Belgique. C’est notamment le cas de Meunier, Witsel, Doku, Theate et Openda, qui ont d’ores et déjà été aperçu à l’aéroport de Zaventem ce vendredi.