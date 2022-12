Louis van Gaal futur sélectionneur des Diables rouges? «Bien sûr que j’y pense»

Plusieurs journalistes belges présents lui ont demandé s’il était intéressé par le poste de sélectionneur des Diables Rouges, laissé vacant par Roberto Martinez, qui a annoncé son départ jeudi après l’élimination de la Belgique au premier tour.

«Bien sûr que j’y pense», a répondu Louis van Gaal. «La Belgique est fantastique et Knokke est une très belle station balnéaire. Il faudra aussi convaincre ma femme Truus», a plaisanté le coach néerlandais de 71 ans. «Non, je suis un homme libre et je peux prendre moi-même cette décision. Mais pour l’instant, je suis toujours sélectionneur des Pays-Bas. Nous voulons être champions du monde et il nous reste quatre matches. Si nous sommes champions, il y aura beaucoup d’offres. Nous avons une belle équipe. Du moins, c’est ce que je pense, contrairement aux médias néerlandais. Mais c’était déjà le cas au Mondial 2014 (il avait emmené les Pays-Bas en demi-finales, ndlr). J’ai l’habitude et je ne vis pas dans le passé. Je vis dans le futur et je devrais donc peut-être faire des projets pour la Belgique».