Coupe du monde: Antoine Griezmann, la tête et les jambes des Bleus

Antoine Griezmann n’a pas le côté tueur d’Olivier Giroud, ni la vitesse de Kylian Mbappé ou les fulgurances d’Ousmane Dembélé. « Grizou » reste « Grizou », avec ses qualités, ses défauts, mais surtout une générosité remarquable dans l’effort. À 31 ans, il n’est plus dans la force de l’âge, lorsqu’il s’était notamment classé troisième des Ballons d’or 2016 et 2018. Une époque révolue. Pourtant, le garçon n’a pas perdu ses capacités techniques. Replacé plus bas sur l’échiquier français pour ce Mondial qatari, il brille maintenant par son intelligence de jeu, sa clairvoyance, son don de soi, sa finesse. Le Mâconnais est le liant entre la défense et l’attaque. Une sorte d’ingrédient essentiel permettant de relever les saveurs, de révéler une animation flamboyante.