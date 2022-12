Guerre en Ukraine: l’armée belge envoie du matériel de haute technologie à Kiev

Les robots sous-marins seront principalement utilisés pour contrôler les ports et les côtes. Ces engins peuvent détecter des objets, inspecter des coques de navire ou même neutraliser des mines et autres engins explosifs.

Le conseil des ministres a par ailleurs approuvé vendredi, sur proposition de la ministre des Affaires étrangères, Hadja Lahbib, une mission B-Fast en Ukraine pour aider le pays à faire face aux conséquences humanitaires de la guerre. Elle répond aux demandes formulées par les autorités ukrainiennes aux États membres de l’UE via le mécanisme européen de protection civile (UPCM). Des générateurs, sacs de couchage, kits de premier secours et de la nourriture seront achetés et donnés à l’Ukraine. Deux partenaires de B-Fast ont complété cette aide par la fourniture d’équipements destinés à l’infrastructure électrique du pays et d’équipements informatiques supplémentaires.