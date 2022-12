La Coupe du monde, un «pétard mouillé» pour nos cafés

Pour de nombreux bars et cafés de notre royaume de la bière et du foot, boycotter la Coupe du monde au Qatar était un luxe impayable. Car, malgré toutes les polémiques liées au pays organisateur de l’événement planétaire, retransmettre les matchs avait de quoi drainer les foules de fans du ballon rond appréciant regarder ensemble – tout en consommant des chopes – le tournoi dans les lieux populaires et conviviaux que sont les établissements horeca. Avec quel bilan, alors que la phase de groupes s’est achevée… et, surtout, que les Diables rouges ont été éliminés ?