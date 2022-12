La revue de l’actu de Michel Lecomte: dignité, optimisme et respect, que Diable!

Ça mitraille de partout. Ce n’est pas une surprise. Les « experts » du café du commerce, les anonymes (ou pas) des réseaux sociaux, les « grandes gueules » qui savent tout… après et qui font la leçon, les millions d’entraîneurs d’un jour, sont évidemment de sortie pour flinguer du Diable à tout va. Les « coupables » sont amenés aux bûchers. Un peu de dignité, que… diable ! C’est évident qu’on a manqué de « tout », tout le temps ou parfois. De volonté, d’énergie, de solidarité, de personnalité, de technique, de tactique (pas toujours compréhensibles, les choix du sélectionneur, et de son staff dont le très expérimenté Thierry Henry à propos duquel je m’interroge sur l’influence qu’il a prise ou pas dans les choix offensifs…). On a aussi manqué de chance. Le grand balancier ! Parfois oui. Parfois non. À chacun son ou ses coupable(s) : Martinez, De Bruyne, l’âge des défenseurs, Lukaku, etc. C’est trop simple ! Dans cette Bérézina, la responsabilité est collective.