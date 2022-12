Entre éteindre ou rallumer l’éclairage public, les communes hésitent

L’extinction de l’éclairage public entre minuit et 5 heures du matin a été approuvée par 164 communes depuis le 1er novembre. Certaines, comme Namur, ont attendu le 1er décembre car Ores devait prendre des mesures techniques de manière à pouvoir laisser certains quartiers du centre-ville allumés et d’autres coins de la commune éteints. Plus d’un mois plus tard, l’heure est déjà au bilan dans certaines entités. Comme à Mouscron, qui, sur le coup de certaines plaintes citoyennes, a paré au plus pressé pour faire marche arrière.