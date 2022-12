«Après l’orage»: Le temps démocratique et l’efficacité chinoise

Je me rappelle encore très bien les impressions ressenties la première fois où j’ai marché dans les rues de Pékin. Ma marche me semblait irréelle, détachée, suspendue. Je l’avais mis sur le compte du décalage horaire et du voyage qui vous transporte en quelques heures dans un autre lieu et vous donne l’impression d’être au milieu d’un rêve. Puis j’avais réalisé qu’autre chose contribuait à l’étrangeté de cette déambulation : le silence. Dans toutes les autres mégalopoles asiatiques où j’étais allé, comme Bangkok ou Hanoï, les rues étaient pleines du vacarme des moteurs deux-temps. Ici, je me faisais dépasser dans le calme par des dizaines de scooters électriques, ce qui contribuait à la sensation de déconnexion entre les sens et la réalité.