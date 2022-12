Grand Baromètre: à Bruxelles, Ecolo dégringole et le PTB monte

Les verts perdent encore des plumes et deviennent le quatrième parti : socialistes et libéraux font la course en tête, selon notre sondage Le Soir-RTL Info-Ipsos.

Si l’on votait ce dimanche, les verts dégringoleraient à la quatrième place des intentions de vote. C’est ce qu’indique notre sondage Le Soir-RTL Info-Ipsos qui porte sur la circonscription fédérale. Leurs 20,3 % de voix de mars dernier sont passés à 18 % (juin), 15,8 % (septembre) et enfin 13 % (décembre). Comme en septembre dernier, socialistes et libéraux font la course en tête. Avec toujours l’avantage pour les premiers (21,6 %) contre les seconds (20,3 %). Leur plus proche poursuivant s’avère désormais le… PTB. Les marxistes ont obtenu 12,3 % au dernier scrutin. En cas d’élections, ils récolteraient aujourd’hui 16,1 %.

A Bruxelles, les trois personnalités politiques les plus populaires ne changent pas. Alexander De Croo (Open VLD), Sophie Wilmès (MR) et Paul Magnette forment toujours le trio de tête. Le premier ravit toutefois la première place à la seconde.

Wallonie : le PS en tête, le PTB à la fête

Le PS – même s’il est un peu affaibli par rapport au scrutin de 2019 où Paul Magnette, Elio Di Rupo &co avaient récolté 26 % des voix –, reste largement premier parti. Les rouges pointent à 23,7 % ce qui leur permet de creuser l’écart avec le MR, à 20,4 %. Il n’y a pas d’effet « Bouchez » ni dans un sens positif, ni dans l’autre. L’autre grande tendance qui se confirme est l’installation durable du PTB à la troisième place sur le podium des intentions de vote des Wallons et Wallonnes, avec 17,9 %. Pour les écolos, si l’on ne peut pas parler de catastrophe industrielle comme dans la capitale, on ne constate clairement plus l’engouement de 2019.

Sur le podium, c’est Sophie Wilmès qui reste en tête, devant Alexander De Croo et Paul Magnette.

Flandre : le Vlaams Belang à nouveau au zénith en Flandre

Rien ne semble pouvoir freiner l’ascension de l’extrême droite au nord du pays. Pour la douzième fois en quatorze vagues, depuis les élections de 2019, notre Grand baromètre Ipsos-RTL-Le Soir-Het laatste nieuws-VTM indique que les électeurs placeraient le Vlaams-Belang en première position, cette fois à 25,5 % des voix. C’est quatre points de pourcentage de gagnés, au-delà de la marge d’erreur donc. La N-VA ne souffre pas tellement puisqu’elle progresse même à 22 %. Dit autrement, 47,5 % des Flamands qui ont répondu à notre sondage sont prêts à voter pour un parti qui veut la fin de la Belgique. A la troisième place, Vooruit stagne, à 16,1 %.